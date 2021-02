De Luca: decisioni per bloccare contagi,costi quel che costi

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Dobbiamo bloccare questa crescita di contagio. Non si può reggere una situazione nella quale ci sono più di 2mila positivi al giorno. Dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie, costi quel che costi". Così il governatore Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"In queste condizioni non è tollerabile nessuna lamentazione e superficialità - aggiunge - Il governo ha deciso di aprire e chiudere, è questa filosofia che ci porta ad avere l'esplosione di contagio. Ormai ci siamo, dovremo prendere decisioni importanti, noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni.

Dobbiamo essere uomini ed fare fino in fondo il nostro dovere" (ANSA).