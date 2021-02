Disabili: Fico visita comunità "La Casa di Matteo"

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Il presidente della Camera Roberto Fico ha visitato stamattina a Napoli "La Casa di Matteo", comunità socio-sanitaria per bambini e neonati affetti da gravi disabilità.

Fico ha raccomandato "supporto ed attenzione per iniziative di questo tipo " che "devono andare avanti - ha detto - e costituiscono un fiore all' occhiello di solidarietà e di personalità per Napoli e per il Paese": "Vedere bambini che hanno avuto una nascita difficile ed un ' infanzia negata - ha proseguito il presidente della Camera - riacquisire un canale di comunicazione grazie a degli operatori eccezionali, che riescono a stabile con loro un principio di comunicazione, è commovente", ha concluso. (ANSA).