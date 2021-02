Cinema: Campania; Scuola pubblica arti e mestieri,parte iter

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - È stato avviato l'iter per lo studio di fattibilità di una "Scuola Pubblica delle Arti e dei Mestieri del Cinema" in Campania. Voluto e sostenuto dalla Regione Campania, il progetto è affidato alla Film Commission Regione Campania, nell'ambito del Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva. La Fondazione regionale, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, ha dato il via alla costituzione di un tavolo tecnico, l'esecuzione dei lavori sarà cura dell' Associazione ACTA (Associazione Cultura Turismo Ambiente), selezionata tramite avviso pubblico. La procedura, in tre fasi principali, prevede lo studio dei modelli formativi e gestionali, prosegue con l'istituzione di un comitato di esperti per giungere all'elaborazione delle linee guida di una proposta progettuale. Le aree tematiche strategiche sulle quali ci si concentrerà saranno scrittura e produzione, recuperando esempi sperimentati con successo in ambiti diversi sul territorio (Apple Academy, Scuola Meridionale). Con il progetto è stato di fatto accolto l'appello dello sceneggiatore Maurizio Braucci e di un gruppo di autorevoli artisti e professionisti campani che nel maggio 2020 , con una lettera aperta indirizzata al Ministro dei Beni e Attività Culturali Dario Franceschini e all'allora Ministro dell'Università Gaetano Manfredi, manifestarono la necessità di dotare il territorio di una 'scuola civica di cinema' specializzata nell'alta formazione professionale e sostenuta finanziariamente dagli enti locali, per integrare e potenziare l' offerta formativa. Napoli e la Campania attirano infatti molte produzioni nazionali e internazionali esprimendo talenti sia nei mestieri tecnico-artistici sia negli aspetti autoriali (regia, sceneggiatura, direzione della fotografia, scenografia). (ANSA).