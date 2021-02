Accademia di Belle Arti, al via le Giornate di orientamento

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Per tre giorni consecutivi - a partire da domani - l'Accademia di Belle Arti di Napoli presenterà "le Giornate di Orientamento", evento organizzato dall'Ufficio Orientamento dedicato alla presentazione della offerta formativa rivolto principalmente agli Istituti scolastici superiori e a chiunque voglia affacciarsi alla realtà dell'Accademia. L'appuntamento, fa sapere una nota, si svolgerà su piattaforma online e trasmesso anche in live streaming sul canale youtube dedicato. Ad illustrare il lavoro e la didattica delle singole Scuole e Corsi saranno i coordinatori delle differenti discipline.

L'Accademia di Belle Arti di Napoli, si sottolinea, "conta oggi circa 3700 studenti e riveste un ruolo centrale per la formazione terziaria nel panorama cittadino e nazionale". Con corsi di diploma accademico, tra primo e secondo livello, sviluppati nelle aree delle arti visive, della progettazione artistica, delle nuove tecnologie, delle discipline per lo spettacolo, della comunicazione per il patrimonio artistico e della didattica dell'arte, rappresenta "uno dei poli di eccellenza del ricco panorama di istituzioni formative di livello universitario operanti sul territorio" si sottolinea ancora. Gli accordi di programma quadro e i progetti avviati negli ultimi anni "testimoniano un lavoro intenso di scambio e di cooperazione, che vede l'Accademia come volano di una rinnovata volontà presente in città di individuare risposte reali ai bisogni culturali del territorio".

Ecco il programma: 17 febbraio, ore 09:30, saluti istituzionali del direttore Renato Lori; a seguire presentazione dell'offerta formativa a cura dell'Ufficio Orientamento dell'Accademia.

Presentazione delle scuole: Restauro, Didattica dell'arte. Il 1f8 ebbraio dalle 9:30, presentazione delle scuole: Scenografia, Decorazione, Pittura. Grafica d'arte.Scultura.

Infine, venerdì 19 febbraio, dalle 9:30, presentazione delle scuole: Design della comunicazione, Nuove tecnologie dell'arte, Fashion design, Cinema e audiovisivo, Fotografia. Link per partecipare https://us02web.zoom.us/j/86249510810?pwd=b1lLU 2x6cjNqOWx6QUtGNlNNS1dodz09 (Passcode: 0000) (ANSA).