Covid: arcivescovo Napoli, vicino a chi sta soffrendo

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - "Il mio pensiero, oggi e in questi giorni, va in modo particolare a quanti stanno soffrendo o hanno sofferto a causa del virus, a quanti nel corso di questa pandemia, hanno perso qualcuno e hanno il cuore ferito pensando alle carezze non date, agli abbracci perduti. Penso a quanti, nei letti di ospedale o tra le mura della propria camera, combattono in solitudine, contro questo male e contro tutti gli altri mali. Penso alla sofferenza di tanti bambini. Al grido del dolore innocente". E' quanto ha scritto in una lettera inviata ai fedeli in occasione della Giornata del Malato dal nuovo arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, anche egli risultato positivo al Covid da qualche giorno e per questo motivo in isolamento in episcopio.

"Penso a quanti portano nel cuore i segni dell'afflizione, della stanchezza, della desolazione… sono lì', accanto a ciascuno di voi, nel silenzio del mio deserto. Ed è in quel silenzio condiviso, in quel deserto, mio e vostro, nostro, che possiamo imparare a scorgere il segno di una Presenza, la speranza di una certezza: il Signore non ci abbandona mai e vive con noi dentro ogni condizione umana", ha proseguito Battaglia.

