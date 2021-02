Covid: in Campania lieve aumento dei casi positivi

(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Leggero aumento, in Campania, dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.544 (di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 18.514 tamponi esaminati. Se ieri il tasso di positività era pari al 7,92%, oggi è pari al 8,33%.

Trentasei i decessi - 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati; ieri;.mentre i guariti sono 1276.

In merito alla situazione posti letto i posti di terapia intensiva restano uguali a ieri, 100, mentre calano un po' quelli di degenza, oggi 1468 mentre ieri erano 1475. (ANSA).