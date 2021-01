Allerta meteo prorogata da mezzanotte di altre 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - E' stato prorogato di ulteriori 24 ore su buona parte del territorio regionale l'avviso di allerta meteo attualmente in atto sulla Regione Campania per piogge, temporali e raffiche di vento che fino alla mezzanotte ha un livello di criticità Arancione sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;) dove i temporali potranno essere anche forti dando luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso e Giallo sul resto del territorio con rischio idrogeologico localizzato.

A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, lunedì 1 febbraio, sulle zone 1,3,5,6,8 Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento); si avrà una criticità Gialla per Precipitazioni locali, temporaneamente sparse al pomeriggio, anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Locali raffiche" si prevedono, infatti, ancora precipitazioni anche intense.; Sulle altre zone, si passerà invece al verde, quindi ad una assenza di criticità idrogeologica. (ANSA).