Contrabbando: 306 kg sigarette sequestrate dalla PS

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Oltre 306 chili di sigarette estere di contrabbando sono state sequestrate dalla Polizia in un' abitazione in vico Pergola all' Avvocata, nella zona del Borgo S. Antonio, a Napoli.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno trovato nell' appartamento occupato da Giovanni Fraumeni, 39 anni, di Napoli e da una donna di 63, L.S. numerosi scatoloni, contenenti 1534 stecche di sigarette senza il marchio del Monopolio di Stato. Fraumeni,già denunciato in passato, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la donna è stata denunciata. (ANSA).