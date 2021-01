Blitz anticamorra dei carabinieri, sgominato clan emergente

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Vasta operazione anticamorra dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che tra Castellammare di Stabia (Napoli), Napoli, Roma, Pompei (Napoli), Santa Maria La Carità (Napoli), Quarto (Napoli) e Castel Volturno (Caserta) hanno eseguito 17 misure cautelari (12 in carcere, 3 ai domiciliari, un obbligo e un divieto di dimora a Castellammare) nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, dalla DDA, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione.

L'operazione ha consentito di sgominare un clan emergente, una sorta di terzo polo della criminalità - guidato da Raffaele Polito e Silverio Onorato - dedito al traffico e allo spaccio di droga (cocaina, hashish e marijuana che veniva acquistata da fornitori locali ma anche In Puglia e nel Casertano), operante nel territorio di Castellammare di Stabia, nello specifico nel rione Moscarella, con ramificazioni anche in altre zone della Campania. (ANSA).