A Generoso Picone il premio 'Libro dell'anno'

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Nasce a Napoli, da un'idea di Raimondo Di Maio e di Antonella Cilento, Libro dell'anno, uno speciale riconoscimento morale a cadenza annuale dedicato a libri pubblicati in Italia nell'anno precedente e portatori di importanti valori civili, sociali e culturali, capaci di contribuire in modo costruttivo allo sviluppo di una coscienza civile collettiva.

A inaugurare la speciale iniziativa sarà Paesaggio con rovine (Mondadori, 2020) del giornalista e scrittore Generoso Picone che, sabato 30 gennaio alle ore 18.00 nella sede della libreria Dante & Descartes in piazza del Gesù Nuovo 14 a Napoli, riceverà in premio la scultura bronzea creata per l'occasione dall'artista Roberto Cyop e raffigurante un viandante il cui cammino poggia sui libri. (ANSA).