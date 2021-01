Corte dei Conti, criticità sulla gestione 2018 del Cira

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Criticità" nella gestione finanziaria del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (Cira) che ha sede a Capua, nel Casertano, sono state rilevate dalla Corte dei Conti in relazione all'anno 2018: in particolare, la magistratura contabile, ha rilevato "una perdita di 3.152.557 di euro (le perdite complessive risultanti dai bilanci 2016-2018 ammontano a 10,2 milioni di euro), dovuta, da un lato, a una contrazione del risultato della gestione caratteristica di 3.249.473 euro, determinata da una flessione dei ricavi di oltre 6 milioni a fronte di un calo dei costi che sfiora i tre milioni, e dall'altro lato a un saldo negativo di 0,9 milioni delle rettifiche di valore delle attività finanziarie".

Il Cira è una società consortile per azioni a maggioranza pubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), i cui bilanci vengono esaminati dalla sezione della Corte dei Conti che si occupa di Controllo sugli enti.

Al Cira è affidato il compito di dare attuazione al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.), contenente l'attività di ricerca, la sperimentazione, la produzione e lo scambio di informazioni, la formazione del personale nel settore aerospaziale.

Dalla delibera approvata dalla Corte dei Conti, emerge che nel 2018 il Cira (allora presieduto da Paolo Annunziato) ha avuto perdite per oltre tre milioni di euro nonostante un aumento dei finanziamento pubblici, un costo del lavoro alto e sempre più incidente sui costi di produzione, con un patrimonio netto in calo costante. Proprio il costo del personale continua a rappresentare la voce principale.

"Pur registrando una flessione dell'1,2% (oltre 311.000 euro) rispetto al valore di 26.253.489 euro registratosi nel 2017, il costo totale del personale si assesta a 25,94 milioni di euro, peraltro con una sensibilmente accresciuta incidenza di ben oltre tre punti percentuali, sul totale dei costi di produzione, che si attesta al 9,6%". (ANSA).