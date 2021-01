Napoli: Osimhen, post con clessidra aspettando tampone

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Viktor Osimhen inginocchiato in campo, inquadrato di spalle, con al posto del commento una clessidra. E' così che l'attaccante nigeriano ha scandito sui social network l'attesa per il suo ritorno agli allenamenti a Castel Volturno. Osimhen è infatti positivo dall'1 gennaio, quando è tornato a Napoli dalla Nigeria dopo una festa di compleanno senza regole antivirus. Da allora il 22nne di Lagos è nella sua casa di Posillipo a tenersi in forma. Oggi il Napoli attende l'esito del suo ultimo tampone e spera nella negatività, ma anche se fosse ancora positivo, il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi da solo a Castel Volturno, visto che sono passati oltre venti giorni dalla positività e lui è asintomatico. Se fosse ancora positivo, quindi, Osimhen potrebbe tornare a correre in campo dopo un permesso della Asl.

L'ultima partita giocata dall'attaccante risale all'8 dicembre a Bologna, in una gara vinta 1-0 dal Napoli con un suo gol. Poi l'infortunio alla spalla in nazionale, il recupero in Belgio, il Capodanno a casa in Nigeria e il covid. (ANSA).