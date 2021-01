San Carlo, 'Il Pirata' apre nuova stagione streaming

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Sarà Il Pirata di Vincenzo Bellini in forma di concerto, opera mai rappresentata al San Carlo nel corso del '900, a dare il via venerdì 5 febbraio alla nuova Stagione in streaming del Massimo napoletano.

Protagonista il soprano americano Sondra Radvanovsky al suo debutto nel ruolo di Imogene e per la prima volta a Napoli. Tra i principali soprani della scena internazionale contemporanea, Radvanovsky farà suo il ruolo interpretato 70 anni fa da Maria Callas e poi da Montserrat Caballé. Nel cast Luca Salsi nel ruolo di Ernesto, Celso Albelo sarà Gualtiero, Francesco Pittari interpreterà Itulbo, Emanuele Cordaro darà voce a Goffredo mentre Anna Maria Sarra sarà Adele. Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono diretti da Antonino Fogliani.

Fino alla prossima estate il cartellone del San Carlo sarà interamente concepito per il web, con tre eventi al mese. Da venerdì 12 febbraio sarà disponibile il balletto Le Quattro Stagioni, protagonista il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo con la coreografia di Giuseppe Picone concepita sui celebri Concerti di Antonio Vivaldi. Da venerdì 19 febbraio sarà disponibile un concerto sinfonico. In programma la Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944 "La Grande" di Franz Schubert eseguita dall'Orchestra del Teatro di San Carlo sotto la direzione di Maurizio Agostini.

Il calendario sarà annunciato di mese in mese e gli spettacoli saranno fruibili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. Il Miniabbonamento (euro) 4,99 dà diritto ad usufruire illimitatamente degli spettacoli per tutto il mese. Lo streaming di un singolo appuntamento (2,29 euro), è possibile per una settimana. Gli spettacoli, dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 28 febbraio per i primi tre giorni, saranno disponibili anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo . (ANSA).