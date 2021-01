Maltempo: Vesuvio ricoperto dalla neve

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Vesuvio innevato dalla cima alle quote più basse: ecco come si presenta il vulcano più famoso al mondo a chi lo osserva dai comuni vesuviani. Il calo delle temperature e la pioggia ancora battente hanno favorito il formarsi di un manto bianco.

Fiocchi di neve nel primo pomeriggio sono caduti sulla vetta mentre ora rivestono per gran parte anche il resto del vulcano.

(ANSA).