Lavoro:Napoli; corteo precari,Governo pensi a nostro dramma

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Disoccupati in piazza oggi a Napoli per chiedere al Governo di trovare urgenti soluzioni alla loro precarietà. "Una situazione di vero dramma - denunciano - che mette a repentaglio la sussistenza di decine di famiglie".

I disoccupati, aderenti al Movimento di Lotta - Disoccupati "7 Novembre", hanno prima manifestato davanti alla Citta' Metropolitana in piazza Matteotti da dove hanno poi raggiunto Palazzo San Giacomo sede del Comune.

In piazza Matteotti alcuni manifestanti, saliti su una impalcatura, hanno esposto uno striscione con la scritta ' Recovery Clan'.

"Contiamo più di 80mila morti dovuto alla pandemia in corso -ha dichiarato uno dei portavoce del movimento - milioni di uomini e donne disperati per mancanza di lavoro, ma l'unico problema che hanno in questo momento i governanti è quello di farsi la guerra per spartirsi i miliardi del recovery fund". (ANSA).