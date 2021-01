Deposito di marchi e capi falsi scoperto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Un deposito nel quale erano conservate attrezzature per la stampa a caldo di loghi e marchi contraffatti di capi di abbigliamento è stato scoperto dalla Polizia Municipale in vico Mattonelle, a Napoli.

All' interno sono stati trovati oltre 5000 fogli di acetato, su cui erano riprodotti i marchi registrati di oltre 30 famosi marchi italiani ed esteri e circa un migliaio di capi, in parte contraffatti ed in parte non ancora modificati.

L'intervento degli agenti della Municipale è partito seguendo un uomo che trasportava, a bordo di uno scooter privo di targa, voluminose buste di plastica, poi scaricate nel locale terraneo.

All'arrivo della pattuglia di agenti, l' uomo è riuscito a fuggire. (ANSA).