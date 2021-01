De Luca lancia sfida, "Campania prima regione covid free"

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - "Il mio obiettivo è quello di fare della Campania la prima regione d'Italia e d'Europa ad uscire dall'epidemia. Voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

De Luca la definisce "una operazione di straordinaria complessità al limite della pazzia ma sono convinto che, se avremo la disponibilità di 8milioni e 400mila vaccini, siamo in grado di raggiungere questi obiettivi entro dicembre del 2021".

Ai cittadini De Luca chiede l'aiuto massimo, osservando comportamenti responsabili. C'è un "aumento non straordinario ma sensibile di contagi, sarebbe un suicidio per la Campania immaginare che con la zona gialla siamo di fronte ad un rompete le righe e che possiamo consentirci di fare la ricreazione. Se avremo comportamenti irresponsabili tra due-tre settimane la Campania sarà tutta chiusa". (ANSA).