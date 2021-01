Calcio: gol di Bakayoko, Napoli all'ultimo respiro

(ANSA) - UDINE, 10 GEN - Napoli corsaro a Udine grazie a una capocciata di Bakayoko al 90' dopo una sfida giocata a viso aperto in cui l'Udinese ha sprecato numerosi contropiede che potevano diventare letali. Gli ospiti si rilanciano in chiave Champions, anche grazie al pareggio tra Roma e Inter, mentre i friulani si devono guardare preoccupati alle spalle.

Il Napoli ha trovato il vantaggio su rigore: Lozano viene steso da Bonifazi e il Var salva Pasqua che non si era accorto del tocco falloso. Insigne dal dischetto, con tanto di saltello prima del calcio, infila all'incrocio, raggiungendo Careca al settimo posto della classifica all time dei marcatori azzurri, con 73 reti. Ci vuole così un vero e proprio suicidio della difesa ospite per trovare il pareggio. Rrahmani serve un retropassaggio debolissimo verso Meret, si infila Lasagna che dribbla il portiere e insacca la terza rete nelle ultime quattro gare contro il Napoli.

All'ultimo minuto regolamentare, cross al centro dell'area e Bakayoko insacca dopo che la sfera ha colpito il palo. Ennesima rete su sviluppo di calcio da fermo e tre punti fondamentali per il futuro del Napoli. (ANSA).