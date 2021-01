Meridbulloni: domani il tavolo al Mise

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA, 01 GEN - Gli operai della "Meridbulloni" di Castellammare di Stabia (Napoli) hanno trascorso anche la notte di San Silvestro davanti ai cancelli della fabbrica che ha annunciato il trasferimento della produzione a Torino dal 1 febbraio.

Domani mattina il Gruppo Fontana dovrà confrontarsi al Ministero dello Sviluppo economico.I sindacati chiedono perché l 'azienda - in vista di una prevista riduzione di produttività fino al 35%, fornita a giustificazione della delocalizzazione dello stabilimento - non abbia chiesto prima gli ammortizzatori sociali che possono essere attivati per non smembrare le famiglie degli 81 operai (più una ventina dell' indotto), e tentare di mantenere in Campania la produzione dei bulloni per automotive.

Stamattina gli operai della Meridbulloni hanno pregato davanti ai cancelli della fabbrica insieme con il parroco del rione, don Gennaro Giordano. Nella notte di San Silvestro, 10 pattuglie dei vigili urbani hanno reso omaggio alle maestranze con i lampeggiatori e le sirene accese. intanto tutta la città continua a esprimere solidarietà ai lavoratori con dolci e viveri. I (ANSA).