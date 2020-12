Avvocati: sosta riservata in ex mercato ortofrutticolo Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - L'area di sosta dell'ex mercato ortofrutticolo prospiciente il palazzo di Giustizia di Napoli sarà riservata agli iscritti all'Ordine avvocati di Napoli: la convenzione, che stabilisce le condizioni di utilizzo del parcheggio, è stata sottoscritta oggi alla presenza del vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, del presidente dell'Ordine avvocati Antonio Tafuri e del consigliere Carmine Foreste, dell'assessore al Comune Alessandra Clemente, dell'amministratore unico di ANM Nicola Pascale e del direttore parcheggi ANM Fabrizio Cicala.

La convenzione - informa una nota - è stata proposta dall'Ordine degli avvocati e accolta favorevolmente dal Comune e dall'ANM dopo che, dall'agosto 2020, l'area di sosta dell'ex mercato ortofrutticolo di via Costantino Grimaldi, è stata affidata dall'amministrazione comunale alla gestione dell'azienda pubblica ANM.

"Abbiamo affidato all'ANM - ha dichiara il vicesindaco Panini - il parcheggio dopo che le aree sono state restituite al Comune dal precedente concessionario con la volontà di dare valore all'azienda e alle sue professionalità". Secondo Antonio Tafuri "questa convenzione rappresenta in ordine di tempo solo l'ultimo atto della continua e proficua collaborazione che portiamo avanti da tempo con l'amministrazione comunale". L'assessore Alessandra Clemente ha ringraziato l'Ordine degli avvocati "per essersi fatto promotore di quest'iniziativa al servizio della collettività e dell'Avvocatura. La convenzione firmata testimonia il forte legame con gli avvocati di Napoli nel loro impegno presso il Palazzo di Giustizia". (ANSA).