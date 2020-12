Controlli anti bracconaggio dei Carabinieri a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Continuano i controlli antibracconaggio da parte del gruppo Carabinieri forestale di Napoli. Nel comune di Napoli i militari della stazione Carabinieri forestale di Napoli coadiuvati dai volontari della Lipu hanno denunciato un uomo sorpreso in possesso di richiami acustici e una rete per intrappolare uccelli protetti. Sono stati rinvenuti e sequestrati 6 cardellini, 3 richiami acustici e una trappola a molla che consentiva la cattura dei volatili.

L'uomo è stato denunciato per il reato di uccellaggione, maltrattamento e furto venatorio. I 6 cardellini sono tornati liberi (ANSA).