'Contemporaneamente', in Campania si torna nelle gallerie

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Chiusi i musei, per l'arte si va in Galleria, 'Contemporaneamente'. E per invitare gli appassionati a tornare dinanzi ad opere 'reali', naturalmente in sicurezza, a Napoli e in Campania si fa rete. In un territorio vivace per l'arte contemporanea, con musei, spazi che hanno fatto la storia recente del settore e tante realtà dal centro antico di Napoli (ma anche nelle province, da Salerno all''Irpinia al Sannio), 30 tra i principali spazi espositivi e culturali hanno deciso una 'apertura collettiva' che vuole essere anche un partenza per attività future da fare insieme. Nasce così 'Contemporaneamente', che dal 17 al 19 dicembre (dalle 11 alle 19) invita alla passeggiata alternativa nelle gallerie d'arte e vuol dare un segnale forte di coesione in un momento delicato.

Da Andrea Ingenito (Dieci per dieci da Warhol ad Abbamondi) a Trisorio (Christiane Löhrad ), da Alfonso Artiaco ( Ann Veronica Janssens) a Galleria Lia Riumma (Weightless - Luca Monterastelli) e ancora proseguendo con Dafna Gallery (Valentina Colella), Casa Madre (Chiara Dynys), Thomas Dane Gallery (Alexandre Da Cunha) a Napoli c'è l'imbarazzo della scelta per un tour, contingentato, tra le tante proposte ed atmosfere. Nonostante la chiusura temporanea imposta a musei e fondazioni, si sono affiancati idealmente all'iniziativa anche il Museo Madre, Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, il museo della plastica Plart. Allo stesso modo Flip Project, Magazzini Fotografici (che lavora online per l'archivio di Sergio Siano dedicato a Maradona) e Tarsia sostengono il progetto, nell'attesa di riprendere. Aderiscono all'evento anche A29 Project Room (Ce) Acappella (Na), Al Blu di Prussia (Na), Andrea Nuovo (Na), Annarumma (Na), AXRT (Av), Casa Turese (a Vitulano, nel Sannio), Umberto Di Marino (Na), Galleria Marrocco (Na), Paola Verrengia (Sa), PrimoPiano (Na), Galleria Tiziana Di Caro (Na), Intragallery (NA) Kromìa (Na), Le 4 Pareti (Na), Nicola Pedana (Ce), Nuvole Arte Contemporanea (Montesarchio), Piero Renna (Na), Residency 80121 (Na), Shazar Gallery (Na), Luigi Solito (Na), Spazio Amira, SyArt Gallery (Sorrento), Zazà (Na). (ANSA).