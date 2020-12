Mare mosso e vento forte, stop corse nel golfo di Napoli

(ANSA) - ISCHIA, 06 DIC - Le avverse condizioni meteo marine ed il servizio ridotto dei giorni festivi stanno rendendo difficile in queste ore partire o raggiungere le isole di Ischia e Procida.

Mentre Ischia è stata collegata con alcune corse di navi traghetto tra ieri ed oggi, per l'isola di Procida nelle ultime 36 ore è stato effettuato un solo collegamento in arrivo ed uno in partenza, con nave. Il mare molto mosso previsto renderà difficili i collegamenti marittimi per il resto della giornata di oggi e per quella di domani. (ANSA).