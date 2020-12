Covid: in Campania 1521 positivi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 05 DIC - Sono 1521 i pazienti che in in Campania nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 19. Gli asintomatici sono 1383 mentre i sintomatici sono 138. I tamponi esaminati sono stati 18636. Il totale dei positivi i n Campania è dunque di 163741 mentre dall'inizio della pandemia sono stati "processati" 1677237 tampomi.

;I deceduti sono invece 55 (15 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati ieri;) mentre i guariti sono sono 1961.

I posti letto di terapia intensiva, al momento, disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 165.

I Posti letto di degenza disponibili sono 3160 e 1558 quelli occupati. (ANSA).