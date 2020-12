E. League:Insigne,cerchiamo altra vittoria per dedica Diego

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "Diego ha dato tanto ai napoletani lo porteremo sempre nel cuore, ha portato Napoli sul tetto d'Europa e d'Italia e la sua scomparsa ci ha ferito , cercheremo sempre di scendere in campo per lui e regalargli le nostre vittorie". Lorenzo Insigne intesta alla memoria di Maradona anche la trasferta di Europa League sul campo dell'Az Alkmaar, in un match che può aprire le porte dei sedicesimi di finale: "L'Europa League è un nostro obiettivo dal primo giorno - ha detto il capitano azzurro - noi cerchiamo ogni giorno di riportare il Napoli a grandi successi come nell'epoca di Diego ma sappiamo che è difficile, Napoli con Maradona ha fatto grandi cose, noi ci proviamo".

Nel mirino la rivincita contro gli olandesi che vinsero al San Paolo: "Mi aspetto - dice Insigne - una gara dura come all'andata, un match che ci fa ancora male. Non giocammo male ma riuscimmo a concretizzare le occasioni e domani cercheremo di mettere in difficoltà l'Az e fare risultato". (ANSA).