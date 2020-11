Venezia a Napoli sul web con Wiseman e i maestri orientali

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Grandi protagonisti del cinema mondiale in streaming, masterclass, oltre trenta ospiti in diretta per il "Live delle 19", più di venti film e anteprime: è "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", rassegna diretta da Antonella Di Nocera con una selezione tra le migliori opere dall'ultima Mostra Internazionale del Cinema, dal 14 al 20 dicembre online su MYmovies (accredito euro 9,90, ridotto per gli studenti universitari della Campania euro 5,90).

Ospiti per il decennale dell'evento napoletano saranno il maestro del cinema giapponese Shinya Tsukamoto, il cineasta taiwanese Tsai Ming Liang, che terranno due masterclass online, e l'artista newyorchese Laurie Anderson. Tanti i protagonisti che presenteranno i loro film tra i quali il grande regista statunitense Frederick Wiseman , Gianluca e Massimiliano De Serio, Jasmine Trinca, Alice Rohrwacher e Alessandro Rossellini, gli autori internazionali Kamir Aïnouz, Azra Deniz Okyay, Hilal Baydarov, Merawi Gerima.

Gli incontri saranno trasmessi anche sui canali social della rassegna. I titoli saranno disponibili dalle ore 12 di ogni giorno, per 36 ore. Anteprima il 14 dicembre con il "Wiseman day" in onore di Frederick Wiseman, che presenterà il suo ultimo lavoro "City Hall" di oltre quattro ore. La manifestazione è a cura di Parallelo 41 Produzioni con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Regione Campania in collaborazione con 77. Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia e Institut Français Napoli. Tra i film "Being my mom", "Cigare au miel", "In Between Dying", "Hayaletler" (Ghosts), "Residue", tra i documentari l'italiano "Agalma" sulla vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e quello su Caetano Veloso "Narciso em férias". In cartellone anche "Listen" di Ana Rocha de Sousa candidato all'Oscar 2020 per il Portogallo e vincitore del Premio Speciale della giuria Orizzonti e Leone del Futuro, (ANSA).