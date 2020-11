Maradona: Shilton 'con me non si e' mai scusato'

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 NOV - "Aveva grandezza ma non sportività". Peter Shilton, portiere dell'Inghilterra ai Mondiali '86, non ha mai perdonato la Mano de Dios, il gol segnato da Maradona con la mano nei quarti di finale di quella Coppa.

In un'intervista al Daily Mail, Shilton ammette che Maradona è stato "il più grande giocatore che abbia mai affrontato. Ma quello che non mi piace è che non si è mai scusato", ha detto.

"Non ha mai ammesso di aver barato e ha detto che gli sarebbe piaciuto scusarsi". La mia vita "è stata a lungo legata a quella di Diego Maradona, e non nel modo in cui avrei voluto". "Ma sono rattristato nell'apprendere della sua morte in così giovane età", aggiunge. "È stato senza dubbio il più grande giocatore che abbia mai affrontato e il mio pensiero va alla sua famiglia". Shilton conclude: "In sincerita' spero che non rovini l'eredità di Maradona". (ANSA-AFP).