Violenza donne:poster contro violenza in caserme Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Ricorre oggi la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un evento istituito nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una giornata per porre l'accento su un fenomeno che - come sancito dall'ONU - ostacola il progresso e "il raggiungimento dell'eguaglianza, dello sviluppo e della pace" .

Violenza di genere da sempre al centro dell'attenzione dell'Arma dei Carabinieri. Il Comando Provinciale di Napoli, in prima linea nel contrasto a questo fenomeno, affiggerà in tutte le stazioni e tenenze del territorio di Napoli e provincia un poster nel quale si invitano le vittime di violenza ad affidarsi ai Carabinieri.

"Denuncia!", questo l'invito espresso a grandi lettere e sovrapposto all'immagine di una donna con il palmo rivolto verso l'osservatore.

Il generale di brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale di Napoli: "In questa semplice immagine si vuole rappresentare un vero e proprio "stop" simbolico alla violenza di genere, un'interruzione, un muro ideale con il quale sbarrare la strada alla sofferenza. Le donne che subiscono violenze di ogni genere devono trovare la forza e il coraggio di denunciare, affidandosi all'Arma. "I Carabinieri sono dalla tua parte e Ti aiuteranno a uscire dal tunnel delle violenze" questo è l'invito rivolto dal Generale La Gala a tutte le donne in difficoltà.

"Noi siamo dalla vostra parte! Chiamate il 112 o rivolgetevi alla Stazione Carabinieri più vicina. Troverete sempre un Carabiniere pronto ad ascoltarvi!" (ANSA).