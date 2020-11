Trasportava 300 kg di "bionde", percepiva pure il "reddito"

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Un contrabbandiere di sigarette, che dall'aprile 2019 percepiva il "reddito di cittadinanza", è stato bloccato e arrestato dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli ad Acerra, in provincia di Napoli, durante i controlli anticovid. L'uomo, un 40enne, trasportava nel suo furgone, 300 kg. di "bionde", del tipo "cheap white", marchio "Winston", nascoste sotto un telo scuro. Il carico era stato sistemato all'interno di 60 cartoni ed era stato abilmente occultato da diverse casse di plastica, generalmente utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Le Fiamme Gialle hanno inviato la segnalazione all'INPS per l'avvio delle procedure di sospensione del beneficio. (ANSA).