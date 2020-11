Covid: Campania oltre 4mila casi, percentuale al 15,2%

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Sono 4.226 i nuovi contagi Covid rilevati in Campania (di cui 593 sintomatici) su 27.649 tamponi: il rapporto tra casi e test è al 15,28%. Il rapporto dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 25 vittime che portano il totale dei deceduti a 1.217. I nuovi guariti sono 1.395.

Ecco il ;report posti letto su base regionale: in terapia intensiva ne sono occupati 201 su 656 disponibili, in degenza l'occupazione è di 2.244 posti su 3.160 disponibili (inclusa l'offerta della sanità privata). (ANSA).