Covid: Napoli; Hysaj positivo, isolamento in Albania

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Lo rende noto il Napoli. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania. Hysaj ha giocato nei giorni scorsi I match con l'Albania in amichevole contro il Kosovo e in Nations League Coburn il Kazakistan. (ANSA).