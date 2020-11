FS: Napoli-Bari, gara per ultimo lotto, conclusione nel 2026

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Il bando di gara per l'ultimo lotto della tratta Hirpinia - Orsara AC/AV (Alta capacità/Alta Velocità)Napoli- Bari è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea. La tratta è lunga circa 28 km e prevede per la sua realizzazione un investimento di 1,5, miliardi di euro, Il Gruppo FS definisce un "passo decisivo" la pubblicazione del bando ed annuncia che dal 2021 saranno operativi tutti i cantieri della linea. Il primo collegamento sulla tratte completate: Napoli- Cancello e Cancello Frasso è previsto "entro il 2023.

Con i cantieri a regime la Napoli-Bari impiegherà circa 4 mila persone, compreso l' indotto.

La conclusione dei lavori è annunciata per il 2026. La nuova linea permetterà di raggiungere Bari da Napoli in due ore e Roma da Bari in 3 ore. L' opera prevede la realizzazione di 121 km a doppio binario, con nove gallerie e 14 stazioni. La velocità massima consentita sarà di 250 km. (ANSA).