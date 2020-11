Cabina regia-Iss, Campania-Toscana verso zona rossa

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione delle misure per la 'zona rossa' a Campania e Toscana. Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. secondo cui Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts. Per la Campania una conferma è venuta dal sindaco di Napoli il quale ha riferito di averlo saputo dal ministro Speranza. Si è poi appreso che in serata il ministro firmerà un'ordinanza che andrà in vigore domenica prossima