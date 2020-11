Interventi in clinica, sospeso dirigente del 'Pascale'

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - Operava privatamente pazienti affette da tumore al seno un medico dell' Istituto "Pascale" di Napoli, affermando che era impossibile eseguire in tempi brevi l' intervento.

Al medico, Raffaele Tortoriello, dirigente medico dell' "Istituto per i Tumori Pascale" i poliziotti del Commissariato Arenella ed i carabinieri del Nas hanno notificato stamattina un' ordinanza di sospensione dall' ufficio di medico ospedaliero per 12 mesi del Gip del Tribunale di Napoli.

Al professionista viene contestato il reato di concussione per quattro episodi, avvenuti negli anni scorsi, ai danni di quattro donne affette da neoplasia al seno, da lui operate alla clinica "Posillipo".

Il Gip ha invece respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti del dott. Rocco Cerra, indagato insieme al collega Tortoriello per le stesse ipotesi di concussione. (ANSA).