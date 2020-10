Droga: 27 arresti dei Carabinieri di Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - - Sono 27 gli arrestati - due dei quali agli arresti domiciliari - nell' operazione denominata "El Fakir" dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno, che hanno smantellato una organizzazione internazionale di trafficanti di droga con base a Salerno e collegamenti in Europa, ed America Latina.

25 chili di droga, 165 mila euro contanti, due esercizi commerciali sequestrati, oltre ad orologi e oggetti di valore costituiscono il bilancio dell' operazione, condotta nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Brescia, Taranto, Parma e Firenze,.

Gli arrestati devono rispondere di traffico idi sostanze stupefacenti, con l'aggravante della transnazionalità del reato, intestazione fittizia di beni, riciclaggio ed auto riciclaggio.

Il fatturato dell organizzazione è stimato in oltre 20 milioni di euro,a cui vanno aggiunti i proventi delle attività commerciali costituite per ripulire il denaro.

Una società con intestatari fittizi gestiva il ristorante - pizzeria A' Puntella", a Salerno, ed aveva ottenuto un finanziamento di Invitalia nel progetto "Resto al Sud", ricavandone a fondo perduto 70 mila euro. (ANSA).