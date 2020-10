Covid: a Napoli prosegue protesta tassisti

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Prosegue la protesta dei tassisti napoletani che hanno trascorso l'intera notte in piazza del Plebiscito, a Napoli. Chiedono interventi immediati di ristoro per il mancato guadagno. A loro giudizio le nuove restrizioni previste dall'ultimo Dpcm e dalle ordinanze regionali hanno di fatto azzerato ogni possibilità di entrate: con ristoranti chiusi dopo le 18, cinema e teatri bloccati - dicono - la mobilità è quasi ridotta a zero.

A loro nelle ultime ore si si sono aggiunti i conducenti di scuolabus e di bus turistici..

Nonostante la protesta i tassisti nella scorsa notte hanno assicurato alcune corse per persone anziane o cittadini che dovevano raggiungere le strutture ospedaliere. (ANSA).