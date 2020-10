Covid: posti esauriti in ospedale nel Napoletano

(ANSA) - CASTELLAMMARE, 26 OTT - Esauriti tutti i posti nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). ''Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno, incluse 12 supplementari, sono utilizzate. Pertanto, non si è in grado di accogliere alcun paziente, non potendo garantire l'adeguata assistenza''.

Il direttore dell'Unità operativa di Medicina e Chirurgia d'urgenza e accettazione, Pietro Di Cicco, ha pertanto inviato una una nota al direttore del presidio, e al direttore dipartimento area critica, in cui illustra la situazione di totale emergenza. '' "Nel percorso Covid sono presenti 22 pazienti, (a fronte di 8 posti disponibili), di cui 8 in assistenza ventilatoria. - si legge nella nota - Nel percorso 'pulito' una stanza è occupata con 3 pazienti sospetti e sono disponibili solo 5 barelle nella sala dei codici gialli e rossi tutte occupate. Tutte le barelle, sedie e letti disponibili in ospedale sono stati requisiti e tutte le fonti di ossigeno inclusi 12 supplementari sono utilizzate''.

La situazione del noscomio stabiese, così come illustrata dal primario è la seguente: ''Non si è in grado di accogliere alcun paziente - è l'allarme del primario - non potendo garantire l'adeguata assistenza e persino allocazione''. (ANSA).