De Magistris, Campania fuori controllo,intervenga il Governo

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - ''Rivolgo un appello al Governo: assuma il coordinamento di una situazione che ormai, è sotto gli occhi di tutti, in Campania è fuori controllo. Il Governo intervenga subito con misure adeguate sul piano sanitario, sociale ed economico''. Lo chiede in un video messaggio il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a seguito dell'annuncio da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di un imminente lockdown regionale. "Oggi abbiamo definitivamente il quadro delle responsabilità che mettono a rischio la salute di ognuno di noi e un tracollo economico e sociale. La Campania per prima attraverso il suo presidente alza bandiera bianca. E' una giornata di rabbia e di grande amarezza ma il nostro popolo deve essere unito perché ce la faremo nonostante queste condotte irresponsabili e di totale inadeguatezza''. (ANSA).