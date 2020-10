Dpcm: de Magistris, uscita infelice del Governo

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - ''Il Governo ha compreso di aver fatto un errore di metodo e soprattutto di forma perché dal Dpcm è scomparsa la parola sindaci e il Viminale oggi frettolosamente ha dovuto chiarire che si tratta di decisioni che verranno prese insieme, da sindaco e Prefetto, nel Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza. Evidentemente si sta provando a ricucire in queste ore un'infelice uscita del Governo''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la modifica del testo del Dpcm da cui è sparita la parola sindaci in relazione alla possibilità di chiudere piazze e strade qualora si verifichino assembramenti. (ANSA).