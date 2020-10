Covid:Napoli;Gambrinus,dalle 21 stessi prezzi banco e tavolo

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - C'è un cartello a Napoli, all'esterno del Caffè Gambrinus che prova a smorzare gli effetti negativi delle ordinanze regionali e dell'ultimo Dpcm che intervengono sulla chiusura degli esercizi pubblici: "Dalle ore 21 e fino alla chiusura dei locali, alle consumazioni al tavolo sarà applicato lo stesso prezzo delle consumazioni al banco". E' così che i fratelli Arturo e Antonio Sergio, proprietari dello storico Caffè, cercano di andare incontro alle esigenze della clientela, nel rispetto degli ultimi provvedimenti in fatto di contenimento del contagio da Covid-19.

"Quando dopo le 21 si avvicinano i clienti al banco per un drink o per il caffè - spiegano Arturo e Antonio - noi li invitiamo ad accomodarsi al tavolo, dicendo loro che pratichiamo gli stessi prezzi".

"In questo modo - sottolineano - rispettiamo l'ordinanza e offriamo un servizio senza maggiorazione al tavolo. Un ulteriore sforzo per convivere con questo momento". (ANSA).