Covid: Campania, criticità per posti letto degenze ordinarie

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - La situazione dei posti letto Covid in Campania si aggrava per quanto riguarda le degenze ordinarie e subintensive (786 i posti occupati su 820) mentre non mostra criticità sul versante della terapia intensiva (67 occupati su 110 disponibili). Sono i dati del report giornaliero dell'Unità di crisi.

Sono 1.261, come anticipato poco fa dal governatore De Luca, i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 14.222 tamponi eseguiti. Il giorno prima i contagi erano stati 1.127 su 13.780 tamponi. Dei nuovi positivi, 68 sono i sintomatici. I dati dell'Unità di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, segnalano anche tre vittime e 148 guariti. (ANSA).