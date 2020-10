D'Acquisto:de Cristofaro,restituito umanità perduta a Storia

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - "La scelta di Salvo restituisce alla storia l'umanità perduta": lo ha detto Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario di Stato al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che oggi, nell'aula Magna storica dell'Università degli studi "Federico II" di Napoli è intervenuto alle celebrazioni per il centenario della nascita - avvenuta il 15 ottobre 1920 - del carabiniere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valore militare, l'eroe che sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 innocenti, rastrellati dalle SS tedesche tra le abitazioni di Torrimpietra.

Le celebrazioni hanno preso il via nella Basilica di Santa Chiara dove giacciono le spoglie dell'eroe e dove il comandante interregionale dei Carabinieri, generale di Corpo D'Armata Adolfo Fischione, ha deposto un cuscino di fiori accompagnato dal comandante della Legione Carabinieri "Campania" generale di divisione Maurizio Stefanizzi e dal comandante provinciale di Napoli, generale di brigata Canio Giuseppe La Gala.

Il primo a prendere la parola, nell'Aula Magna della Federico II è stato Alessandro D'Acquisto, fratello dell'eroe, il quale ha raccontato episodi di vita familiare vissuti con Salvo e ricordato, con enorme commozione, l'impegno nel mantenere alta la sua memoria.

Don Giuseppe Praticò postulatore per la causa di beatificazione di Salvo D'Acquisto, ha definito l'eroe un "servo di Dio" in udienza per la santità.

Il generale Fischione, infine, concludendo il convegno, ha posto l'attenzione sull'esempio di Salvo D'Acquisto e sul significato odierno della parola "eroe", evidenziando come la società di oggi abbia bisogno di uomini e donne che con coraggio e con le proprie azioni diano concretezza alle proprie responsabilità, dando corpo a quello che potrebbe essere definito un "eroismo della quotidianità". (ANSA).