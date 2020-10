Covid, sette nuovi positivi a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 15 OTT - Sette nuovi casi di positività al Covid-19, sei dei quali in forma asintomatica ed uno in regime ospedaliero, sono stati registrati a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è come di consueto il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che al termine della riunione del Centro operativo comunale e dell'aggiornamento con l'Asl Napoli 3 Sud e l'unità di crisi regionale, ha anche annunciato l'avvenuta guarigione di un soggetto precedentemente contagiato.

Sale dunque a 44 il numero complessivo dei cittadini di Torre del Greco ancora positivi al Coronavirus, quattro dei quali risultano ad oggi ospedalizzati.

(ANSA)