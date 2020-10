Covid: scuola chiusa a Napoli per sanificazione

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Cancelli chiusi per la scuola secondaria di primo grado Carlo Poerio di Napoli. Gli alunni di seconda e terza media, oggi, hanno seguito le lezioni con la didattica a distanza, mentre i genitori dei ragazzi del primo anno sono stati contattati per fornire loro le istruzioni e procedere con la dad.

La scuola di corso Vittorio Emanuele è rimasta chiusa per consentire le operazioni di sanificazione e pulizia, a seguito di un caso di contagio da Covid-19 registrato tra gli alunni. La positività è stata accertata lo scorso venerdì. (ANSA).