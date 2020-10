Calcio: Napoli; scatta isolamento a Castel Volturno

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Partirà domani il ritiro di isolamento del Napoli all'Hotel Golden Tulip di Castel Volturno che si trova nel complesso del centro tecnico del club azzurro.

Il Napoli e i gestori dell'albergo hanno preparato oggi tutto quanto necessario per ospitare in sicurezza i calciatori e lo staff tecnico per i 14 giorni prescritti dall'Asl per l'isolamento dopo le positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19. Il Napoli comunicherà quindi all'autorità sanitaria locale la scelta dell'albergo per l'isolamento prescritto ed i calciatori potranno allenarsi. (ANSA).