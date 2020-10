Asl blocca il Napoli, niente trasferta a Torino

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il Napoli non partirà per Torino per la partita di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l'Asl Napoli 1, dopo l'inizio di focolaio Covid-19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas, oltre che di un dirigente del club partenopeo. (ANSA).