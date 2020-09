Di Maio, alle Comunali del 2021 con un altro schema di gioco

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Ho sempre detto che queste Regionali andavano organizzate diversamente ma lasciatemi fare i complimenti a tutti i candidati presidente, a Valeria Ciarambino, qui in Campania". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Pomigliano d'Arco (Napoli), a margine di un incontro elettorale del candidato sindaco Gianluca del Mastro, sostenuto da M5S e Pd. "Guardiamo al 2021, per le Comunali - ha proseguito - con un altro schema di gioco, che sono le Comunali di tanti capoluoghi".

Per l'appuntamento elettorale del 2021 "dobbiamo fare un tavolo nazionale per mettere insieme le forze della coalizione di governo":). "Questo si deciderà nel Movimento - ha aggiunto - adesso una cosa alla volta. Ora lavoriamo ai ballottaggi in tutta Italia". (ANSA).