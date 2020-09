Maltratta moglie e in presenza dei Carabinieri la minaccia

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Maltratta la moglie e poi, in presenza dei Carabinieri, la minaccia di morte: un 54enne è stato arrestato a Ercolano (Napoli). A seguito di una telefonata al 112, i Carabinieri della tenenza di Ercolano insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono giunti nell' abitazione dei due e hanno constatato che dopo l' ennesima lite la donna era stata presa a schiaffi e pugni dal marito. Il 54enne anche in presenza dei militari ha minacciato di morte la donna: a quel punto, hanno tentato di calmare l'uomo che ha finito per spintonarli. Arrestato, il 54enne è stato condotto n carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).