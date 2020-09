Giovane ferito gravemente nel Napoletano, mistero su movente

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Un giovane di 21 anni è stato ferito in modo grave, la scorsa notte, a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, colpito da sei colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il giovane ora è ricoverato, in pericolo di vita, all'ospedale di Frattamaggiore dove si trova attualmente in coma farmacologico. Sconosciuti - secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri - hanno raggiunto il 21enne, che risulta incensurato e che era in compagnia di un amico, in corso Europa dove è stato colpito più volte. Illeso l'amico, anch'egli incensurato. I due giovani, che per ora non hanno saputo dare spiegazioni sull'accaduto, dalle prime indagini non risultano avere nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata. Sul posto sono stati impegnati nei rilievi uomini del reparto della Scientifica di Castello di Cisterna e militari della tenenza di Sant'Antimo. (ANSA).