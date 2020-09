In gol Mertens e Insigne, il Napoli comincia bene a Parma

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Il Napoli batte il Parma 2-0 al Tardini, con gol di Mertens e Insigne. Nell'occasione allo stadio sono tornato i tifosi: erano in mille sugli spalti.

Le reti sono state segnate dal fantasista belga al 63' e dall'azzurro al 77'. La seconda frazione è stata praticamente dominata dagli uomini di Gattuso: i gol sono arrivati dopo l'ingresso in campo del neo acquisto Osimhen. Buona anche la prova del messicano Lozano partito titolare. Da registrare, tra le occasioni principali, anche un palo di Insigne al 23'. Per il Napoli si tratta di un ottimo esordio. (ANSA).